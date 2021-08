CONFERENCE L, Roma con Trabzonspor o Molde

La Roma sarà la prima italiana a giocare la neonata Conference League. Alle 12 si sono tenuti i sorteggi e i giallorossi affronteranno la vincente tra i turchi del Trabzonspor e i norvegesi del Molde. La Roma scenderà in campo il 19 agosto per l'andata e una settimana dopo, il 26, per il ritorno. In mezzo alle due date affronterà la Fiorentina per l'esordio in campionato, all'Olimpico.