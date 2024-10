CONFERENCE, I risultati delle altre sfide di serata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre al match del Franchi tra Fiorentina e The New Saints, vinto dai viola 2-0, sono andate in scena altre sfide. Delle future avversarie dei viola bene il Pafos, vincitore sul campo dei moldavi del Petrocub Hincesti. Pari invece per LASK e Apoel, rispettivamente contro Djurgarden e Shamrock Rovers. Questi tutti i risultati:

Fiorentina-TNS 2-0

Chesea-Gent 4-2

Copenaghen-Jagiellona 1-2

Lugano-HJK 3-0

Petrocub Hincesti-Pafos 1-4

Borak-Panathinaikos 1-1

LASK-Djurgarden 2-2

Shamrock Rovers-Apoel 1-1