CONFERENCE, Avversarie in campo domani e l'1/11

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara all'Olimpico di lunedì, la Fiorentina avrà finalmente una settimana di lavoro a disposizione prima di affrontare la Juventus e poi, il giovedì successivo, riprenderà il cammino anche in Conference. Le avversarie del girone dei viola saranno in campo tutte domani ma poi avranno tutte e tre l'impegno infrasettimanale per le rispettive coppe nazionali.

Ad aprire la domenica delle avversarie sarà Cukaricki-Vojvodina alle ore 16.30, poi i serbi il 1° novembre disputaranno la gara di Coppa in casa del Radnicki Belgrado. Alle 18 Ferencvaros-Ujpest sarà lo scontro al vertice (prima contro terza, divise da 2 punti) del campionato ungherese mentre il 1° novembre in Coppa nazionale la squadra di Stankovic se la vedrà con il Puskas. Infine il Genk domani giocherà alle 19.15 in casa del Kortrijk. Infrasettimanale il 1° novembre in Coppa anche per i belgi, in casa del Dender.