CONCEICAO, Viola forti come noi. Dobbiamo vincere

Anche Francisco Conceiçao ha parlato ai microfoni di DAZN queste le sue dichiarazioni sul match: "Dobbiamo pensare una partita alla volta, così siamo concentrati al 100%. La Fiorentina è forte, come noi: dobbiamo dimostrare questo, siamo la Juve e dobbiamo vincere tutte le partite".

Preferisci essere da solo uno contro uno o che arrivi con te Savona?

"Dipende dal momento: qualche volta mi piace essere solo uno contro uno e altre che Savona viene a giocare con me per creare pericoli agli avversari".

A quanti gol e assist vuoi arrivare per essere contento?

"Devo migliorare come assist e gol, un calciatore top oggi deve marcare e fare assist. Non metto un numero, sennò dopo sono troppo triste o felice. Un attaccante della Juventus deve fare gol".