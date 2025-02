Como, il patron Suwarso: "Nico Paz lo vogliamo tenere a lungo. Atalanta e Napoli modelli"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso è intervenuto ai microfni di SportMediaset parlando del progetto della società lariana, dei modelli a cui si ispira e di Cesc Fabregas: "Ci siamo ispirati a molti modelli europei quando abbiamo preso il Como per esempio all'Atalanta ma anche il Napoli di De Laurentiis. L'Atalanta è partita dal basso ed è arrivata al top, hanno creato le academy, è diventata un riferimento in Europa e un esempio da seguire. Il nostro obiettivo è rendere Como una delle destinazioni calcistiche top nel mondo e quindi il calcio deve coinvolgere e divertire. In questo senso le idee di Cesc Fabregas si sposano con le nostre, dalle analisi dei nostri esperti il modo in cui giocavamo prima del suo arrivo non ci avrebbe permesso di andare in serie A, mentre seguendo le sue idee avremmo avuto grosse chance di promozione, e siamo contenti di aver avuto ragione".

Il presidente dei lariani ha parlato poi di Nico Paz e dei tanti vip presenti allo stadio Sinigaglia: "Nico Paz è un giocatore di livello, vogliamo tenerlo il più a lungo possibile ma è chiaro che per riuscirci dobbiamo crescere anche noi perché un giocatore con le sue qualità non vuole giocare a bassi livelli. I vip allo stadio? Generalmente molte persone famose visitano gli stadi, si parla molto di Como perché è una piccola città. Quando vengono in estate non lo fanno solo per il calcio, non è solo il nostro lavoro ma l'intera infrastruttura di Como che attira queste persone. Se poi diventa un benefit dal punto di vista del marketing è fantastico per noi!".