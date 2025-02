Como al Franchi con Diao, Nico Paz e Strefezza: la probabile formazione di Fabregas

Domani al Franchi arriva il Como, a caccia di punti salvezza contro una squadra che viene dal doppio confronto con l'Inter vogliosa di riscatto. Per la sfida contro la Fiorentina, scrive TMW, mister Fabregas sembra intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1, una scelta che denota la volontà di dare continuità tattica alla squadra. Davanti a Butez, la linea difensiva sarà composta da Smolcic e Valle, due nuovi acquisti che si sono rapidamente integrati negli schemi del tecnico, affiancati da due giocatori di esperienza come Goldaniga e Dossena.

A centrocampo, Perrone, punto fermo della squadra, sarà affiancato da Da Cunha, in vantaggio su Caqueret per una maglia da titolare. Sulla trequarti, il trio Diao, Nico Paz e Strefezza avrà il compito di supportare l'unica punta, Cutrone, che sembra favorito su Douvikas per il ruolo di centravanti.