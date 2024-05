CIQUINHO, Viola? Italiane sono sempre forti. Ricordo l'Inter

FirenzeViola.it

Ciquinho, centrocampista dell'Olympiacos, parla ai canali ufficiali della UEFA a poche ora dalla finale di Conference League contro la Fiorentina: "E' un momento d'orgoglio per noi e soprattutto per l'Olympiacos, è la prima finale europea della sua storia. Siamo felici di essere in questa condizione e vogliamo vincere questo trofeo, per questo daremo assolutamente il nostro massimo in campo".

Come si arriva a questa sfida?

"Non c'è una migliore motivazione di giocare una finale europea in casa, ad Atene. Ogni cosa è al proprio posto, ora dobbiamo solo scendere in campo, dare il nostro meglio e sperare che questo possa portarci ad alzare il trofeo".

Cosa pensa della Fiorentina?

"Sappiamo che le squadre italiane sono sempre molto forti. Soprattutto offensivamente sono bravi. Col Benfica lo scorso anno ho perso ai quarti di finale di Champions League contro un'altra italiana, l'Inter. Ma una finale è una finale, non sai mai cosa può accadere. Siamo preparati fisicamente e mentalmente e vogliamo solo rendere orgoglioso l'intero paese".