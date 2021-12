CECCHERINI, Giallo sotto diffida: sarà out coi viola

Altra assenza pesante in casa Verona in vista della sfida di mercoledì contro la Fiorentina: al 28' del primo tempo, nel corso della sfida contro il Torino, è stato infatti ammonito l'ex centrale viola Federico Ceccherini (da due anni ormai in gialloblù) che era sceso in campo sotto diffida. Il difensore livornese sarà dunque costretto a saltare la gara contro Vlahovic e compagni, in programma al Bentegodi il 22 dicembre alle 18:30.