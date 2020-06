Tra Mario Balotelli e il Brescia potrebbe non essere finita del tutto. Come spiega gianlucadimarzio.com, la lettera di licenziamento inviata dal club non porta automaticamente all'addio in questi termini. Arrivare ad una separazione definitiva in questo caso è molto complicato e si dovrà finire al Collegio Arbitrale che darà ragione ad una parte o all'altra.