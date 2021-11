CALABRIA, È stiramento. Florenzi al suo posto?

Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio: sui tempi di recupero seguiranno stime più precise da parte del club, ma il problema c’è e per la ripresa ci vorrà la prudenza che infortuni simili richiedono. Non ci sarà contro la Fiorentina e non ci sarà in Champions, nella trasferta a Madrid determinante per alimentare le chance di proseguire nel cammino europeo. Calabria, capitano rossonero, è stato fin qui sempre titolare, 4 su 4 in Champions e 9 volte in A: due gare saltate a settembre per affaticamento muscolare e una terza, immediatamente successiva, giocata da subentrato. Nella prima occasione (contro la Juventus) Pioli aveva spostato Tomori a destra, contro Venezia e Spezia aveva lasciato la corsia a Kalulu, per caratteristiche il sostituto naturale. Alle opzioni torna ad aggiungersi Florenzi, in panchina nel derby: la sosta gli ha offerto la possibilità di lavorare a Milanello e avvicinarsi alla miglior condizione possibile. Dalla nazionale torna k.o. anche Ballo-Touré: problemi muscolari da valutare a Milanello.