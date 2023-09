CAGLIARI, Squadra in campo già oggi per la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Luca di Leonardo

Come riporta l’edizione odierna de L’Unione Sarda il Cagliari sarà in campo nel pomeriggio al centro sportivo di Assemini per preparare la sfida di lunedì contro la Fiorentina. La squadra sarda che nella giornata di ieri ha perso per 3-1 contro il Milan, non ha ricevuto neanche un giorno di riposo dal mister Claudio Ranieri. Il Cagliari si trova in ultima posizione con due pareggi e quattro sconfitte e soltanto due gol fatti in 6 partite