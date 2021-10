CAGLIARI, Personalizzato per Ceter e Walukiewicz

Dopo il successo contro la Sampdoria, il Cagliari è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato contro il Fiorentina. La formazione rossoblu ha svolto prima esercizi tecnici preceduti da attivazione a secco. Poi Walter Mazzarri ha diviso la squadra in due gruppi: chi è sceso in campo alla Unipol Domus ha svolto defaticante mentre il resto della truppa una partita a tema per poi concludere con cross e tiri in porta. Come riporta il sito ufficiale della società, oltre a Dalbert, non hanno svolto la seduta Ceter e Walukiewicz. Per loro allenamento personalizzato.