BRUSCOLOTTI, La Champions può influire sul Napoli

La Fiorentina e poi il Chelsea, per continua a coltivare il sogno europeo. Un crocevia fondamentale per il Napoli di Walter Mazzarri, arrivato al momento decisivo della stagione. Di tutto questo TuttoMercatoWeb ha parlato con l'ex Giuseppe Bruscolotti.

"Dalla partita di oggi non si sa cosa può venir fuori, anche perché bisogna vedere se la testa del Napoli è già verso il Chelsea. E' normale che l'impegno di Coppa possa influire psicologicamente, per quanto riguarda le scelte è tutto in mano a Mazzarri. Sicuramente domani dipende solo dal Napoli e dall'approccio alla gara. Contro il Chelsea invece credo che il Napoli non si lascerà sfuggire l'occasione: è un appuntamento importante e ci terranno perché l'avventura può proseguire. Il Chelsea è una squadra che si può battere, soprattutto considerando che il Napoli ha già battuto il Manchester City".