"Partita la corsa per l'Europeo". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna del Giornale di Brescia su Sandro Tonali. L'esordio in Nazionale del classe 2000 ha convinto anche il ct Roberto Mancini: ora deve fare bene con il Brescia. Il centrocampista ha commenta così il suo esordio in maglia azzurra: "Indescrivibile". E adesso punta all'Europeo.