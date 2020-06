BRESCIA, Chancellor out coi viola. Su Torregrossa...

Come spiega il sito del quotidiano Il Giornale di Brescia, questa mattina al Rigamonti è arrivato anche il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, che ha seguito una parte della seduta di allenamento, alla quale ancora non ha preso parte Chancelor, il cui recupero in vista del match del 22 giugno contro la Fiorentina è ancora incerto. Ci sono speranze invece per Torregrossa. Cellino è apparso di buon umore, tanto che nell'uscire dallo stadio Rigamonti si è fermato a parlare con un tifoso e ha avuto parole di riguardo per i tifosi delle rondinelle. Questa mattina allo stadio Rigamonti erano attesi anche gli ispettori della Procura federale dopo l'ispezione di ieri al campo di Torbole Casaglia e alle relative polemiche con le dichiarazioni di Raiola e di Balotelli, che sostengono e la giocatore non sia stato sottoposto a tamponi. Parole che il Brescia ha bollato come calunnie annunciando azioni legali. Gli ispettori federali invece non si sono visti al Rigamonti, ma hanno avuto un incontro con il medico della società, che ha consegnato loro alcuni documenti.