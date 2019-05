BRAGLIA, Genoa? Basta battere i viola per la salvezza

Il Genoa, concorrente della Fiorentina per la salvezza, si prepara alla sfida col Cagliari in programma sabato. Non può sbagliare la squadra di Prandelli che ha solo un punto di vantaggio sull'Empoli terzultimo. Ha parlato così a Tuttomercatoweb.com Simone Braglia ex portiere rossoblù " "Vedendo come è andata ieri sera, con la conquista della Coppa Italia da parte della Lazio, ora c'è un piccolo vantaggio per il Genoa. Se il Torino vuole andare in Europa, domenica dovrà battere l'Empoli che comunque giocherà alla morte. In ogni caso se il Genoa vince sia col Cagliari che con la Fiorentina non ci sono problemi".