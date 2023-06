BOWEN, Fiorentina tosta ma noi stiamo bene. Finale...

FirenzeViola.it

Jarrod Bowen ha parlato ai canali ufficiale del West Ham. Queste le parole del giocatore degli Hammers sulla finale: "Adesso penso solo a raggiungere questo obiettivo con i miei compagni, abbiamo l'opportunità di vincere un trofeo insieme, sarà un bel momento. Siamo tutti entusiasti di essere arrivati in finale di una competizione europea e questo sarà l'apice per molti giocatori. Sarà sicuramente la partita più importante della mia carriera. Non dobbiamo essere troppo esaltati, dobbiamo trovare equilibrio senza preoccuparci troppo. La priorità deve essere vincere. Voglio far parte della squadra che regala un momento di grande felicità ai tifosi ed è quello che stiamo tutti cercando di fare".

Sull'avvicinamento alla sfida: "È bello allontanarsi dal campo di allenamento per la finale. Trascorriamo tutta la stagione al campo di allenamento, quindi penso che qualche giorno al sole sia un cambiamento davvero positivo in vista della gara. I ragazzi si sentono bene e si sono rilassati. Andare fuori ci ha permesso di preparare le nostre menti per la finale in un nuovo ambiente, non nello stesso posto in cui lo abbiamo fatto tutto l'anno".

Segnare in finale? "E' sempre bello, cerco di farlo in ogni partita. Segnare in finale sarebbe fantastica se vinciamo la gara. Amo questo Club ed è un assoluto privilegio giocare qui. Per vivere questi momenti e prepararmi per una finale, non avrei mai pensato che sarebbe successo quando sono arrivato al West Ham, quindi mi riempie di orgoglio essere parte della squadra che potrebbe portare a casa un trofeo".

Ancora sulla finale: "Abbiamo ottime opportunità di vincere questa partita, anche se la Fiorentina è una squadra tosta. Abbiamo fatto molte cose buone in questa competizione in questa stagione. E' una gara secca, vedremo cosa succederà".