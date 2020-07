BORINI, Ieri è uscito ko: in forte dubbio per i viola

Nuovo problema per Ivan Juric, tecnico del Verona che per le prossime partite della sua squadra (Inter mercoledì e Fiorentina domenica) rischia di dover nuovamente rinunciare a Fabio Borini: l'ex Milan si è infatti dovuto fermare nel corso della gara di ieri contro il Brescia, uscendo nel corso del primo tempo per un risentimento muscolare. Le sue condizioni sono da valutare, ma pare molto difficile che Borini possa essere a disposizione per la partita di giovedì al Bentegodi. Vedremo se sarà disponibile a Firenze per la gara del prossimo weekend, ma con il tempo così ristretto non è detto.