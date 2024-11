BONOLIS, Non scambierei mai Sommer per De Gea

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il conduttore televisivo e noto tifoso dell’Inter, Paolo Bonolis, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del campionato e sulla Fiorentina: “Non ci aspettavamo di essere a pari merito con la Fiorentina. È un bel campionato, con squadre che si danno fastidio a vicenda. La Fiorentina sta facendo molto bene, anche per il modo in cui gioca. Sarà sicuramente una bella partita tra due squadre che non si risparmiano. Palladino è bravo, sa cosa fa. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato: Adli gestisce tantissimi palloni con ordine e, finalmente, hanno un centravanti che segna. Per queste partite ci deve essere entusiasmo, non preoccupazione.

È una sfida importante, anche se non ancora determinante per la classifica, ma sicuramente cruciale per il morale. Siamo ancora agli inizi, però. Non scambierei Sommer con De Gea. Kean è in uno stato di grazia, ma resta un centravanti puro. Lautaro, invece, gioca più arretrato, recupera più palloni. Noi utilizziamo uno schema diverso.”