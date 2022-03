BOLOGNA, Lunga lista di indisponibili per Firenze

Archiviata la partita contro il Verona, la Fiorentina si proietta già da inizio settimana verso il match di domenica contro il Bologna. Dopo la sconfitta col Sassuolo ed il pari di ieri, per rimanere attaccata al treno europeo la squadra di Italiano sarà obbligata a vincere nel lunch-match del prossimo turno. Di fronte avrà un Bologna in difficoltà sia per i risultati degli ultimi mesi (una sola vittoria nelle ultime otto per i felsinei) sia per i numerosi indisponibili. Per la trasferta di Firenze l'ex di turno Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Theate, squalificato per il giallo rimediato ieri nello 0-0 col Torino; in più sono da valutare le condizioni di De Silvestri e Medel, usciti malconci dal match coi granata ed in forte dubbio per domenica, così come Arnautovic, alle prese col Covid. Quattro assenze che rischiano di diventare pesanti per Mihajlovic, che in settimana dovrà reinventarsi la formazione da contrapporre alla Fiorentina.