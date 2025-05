Bologna, la probabile formazione di Italiano: Ndoye dalla panchina, Orsolini in dubbio

Con solo un paio di allenamenti di preparazione e una finale di Coppa Italia nelle gambe, il Bologna cerca di gestire la gioia di questi giorni e sfidare la Fiorentina per ambire ancora a un posto in Champions League. A Firenze, scrive TMW, Italiano potrebbe optare per una formazione rimaneggiata, dando spazio a forze fresche per una sfida ancora importantissima nonché sentita a livello personale, visto il rientro al Franchi per la prima volta da avversario. Partendo dalla difesa, ci sarà ancora Skorupski tra i pali, supportato da Beukema – ancora dall’inizio – e Casale, mentre sulle corsie esterne probabile l’impiego di uno tra De Silvestri e Calabria a destra, e Lykogiannis a sinistra.

A centrocampo potrebbe rifiatare l’instancabile Freuler, che dovrebbe lasciare spazio a Pobega e Aebischer, mentre in avanti Fabbian e giocherà a supporto dell’attacco. Sugli esterni spazio a Dominguez (più defilato Ndoye) e uno tra Orsolini e Cambiaghi, con Dallinga probabile prima punta.