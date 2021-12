BOLOGNA, Differenziato per Mbaye, out Bonifazi

Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Bologna è tornato subito in campo per preparare la partita con la Fiorentina. Ecco il report dello stesso club rossoblù:

"Seduta di scarico in palestra per i titolari del successo con la Roma, lavoro più intenso in campo per gli altri, con esercizi sul possesso palla e partitella insieme ai ragazzi della Primavera di Vigiani. Differenziato per Ibrahima Mbaye, terapie per Kevin Bonifazi a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra accusato nei giorni scorsi".