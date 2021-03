BENNACER, Crediamo allo scudetto: siamo secondi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SALGONO LE QUOTAZIONI DELLA DIFESA A 4 La seduta di rifinitura di oggi pomeriggio è servita a Cesare Prandelli per schiarirsi le idee in vista dell’atteso delicato big match con il Milan, reso ancora più importante dal ko di oggi del Cagliari contro lo Spezia. Secondo quanto raccolto da... La seduta di rifinitura di oggi pomeriggio è servita a Cesare Prandelli per schiarirsi le idee in vista dell’atteso delicato big match con il Milan, reso ancora più importante dal ko di oggi del Cagliari contro lo Spezia. Secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV NON È PIÙ IL MAGO DI ORZ, MA MERITA RISPETTO Sono sinceramente preoccupata per Cesare Prandelli. Sapere che ieri a fine gara ha avuto un malore ed è dovuto rientrare subito a casa mi fa tornare alla mente le sue parole legate alla stanchezza, alla eccessiva tensione che questa panchina gli sta provocando e non... Sono sinceramente preoccupata per Cesare Prandelli. Sapere che ieri a fine gara ha avuto un malore ed è dovuto rientrare subito a casa mi fa tornare alla mente le sue parole legate alla stanchezza, alla eccessiva tensione che questa panchina gli sta provocando e non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 marzo 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi