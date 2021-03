BENEVENTO, Pace fatta tra Schiattarella e Insigne

Il pareggio conquistato contro lo Spezia ha restituito serenità e ottimismo al Benevento, desideroso di preparare la sfida decisiva contro la Fiorentina in un clima di fiducia e tranquillità. Mister Inzaghi ha tenuto a rapporto il gruppo, battendo su un concetto: per arrivare alla salvezza è necessario ragionare con il noi e non con l'io, frase ripetuta anche in conferenza stampa sabato pomeriggio al Picco. Proprio per questo l'abbraccio tra Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne rappresenta una notizia ancora più bella. I due calciatori, trascinatori dei giallorossi nella scorsa stagione in serie B e protagonisti di un'annata complessivamente positiva anche in A, avevano avuto una discussione alla vigilia della partenza per la Liguria e la società, d'accordo con la dirigenza e lo staff tecnico, aveva deciso di non convocarli nel pieno rispetto del rigido regolamento interno stilato ad inizio stagione. Nessuna polemica, ma pugno duro anche per dare l'esempio ai più giovane. Oggi una foto che vale più di mille parole. Catechizzati anche dalla proprietà, tornano pienamente a disposizione e potrebbero addirittura scendere in campo dal primo minuto per trasformare le polemiche in applausi.