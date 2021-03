BENEVENTO, Depaoli ko: tornerà ad aprile

Tornerà ad aprile Fabio Depaoli. L’esterno difensivo giallorosso, infortunatosi nel corso del match con il Verona, ha riportato la lesione del gemello mediale della gamba destra. Come riporta Ottopagine, sarà disponibile dopo la sosta, presumibilmente per la sfida del Vigorito in programma il 3 aprile contro il Parma. Un'assenza pesante per Inzaghi, così come quella di Letizia, con Barba e Foulon che rappresentano gli unici esterni di ruolo disponibili. A questo punto non è escluso che il tecnico possa confermare il 3-5-2 visto con lo Spezia anche sabato con la Fiorentina, fino a quando non ci sarà il rientro dei due terzini di cui si prevedono gli stessi tempi di recupero. Da segnalare che con i viola mancherà anche Dabo per squalifica.