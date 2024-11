BELEC, Viola forte: può vincere la Conference. Noi...

FirenzeViola.it

Il portiere dell'Apoel Nicosia Vid Belec, con un lungo passato in Serie A, ha parlato in vista della partita di stasera ai canali ufficiali della squadra cipriota. Queste le sue parole: "L'attuale formato della Conference è diverso dal precedente, adesso abbiamo diverse partite con sei avversari diversi. Praticamente non ti viene data la possibilità di conoscere il tuo avversario perché non lo affronti due volte. Ma credo che in questo modo si aumentino anche le possibilità di qualificazione. Oggi dobbiamo affrontare una squadra molto forte. Credo che la Fiorentina abbia le possibilità di vincere il trofeo. Non dobbiamo mostrare alcun segno di paura".

Sulla partita: "Abbiamo preparato questa partita come tutte le altre. Sicuramente dobbiamo avere più intensità, vincere duelli e seconde palle. Non dobbiamo dare loro spazi per creare azioni offensive, perché questo è il loro punto di forza. Tutti noi ci aspettavamo di ottenere più punti nelle prime due gare. Ma ora non è il momento guardare indietro. Abbiamo ancora 4 partite e dobbiamo ottenere il massimo dei punti".