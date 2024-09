BARONI, Dobbiamo essere bravi a sacrificarci. Viola insidiosi

FirenzeViola.it

Il tecnico fiorentino, che torna a Firenze come avversario con la sua Lazio, Marco Baroni, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match, affermando: "È una partita complicata, difficile, lo sappiamo. La squadra si è preparata, dobbiamo cercare la nostra identità, poi vedremo cosa faremo sul campo."

Sui possibili errori da correggere in questo incontro: "Dobbiamo essere compatti, evitare di avere troppe distanze. Abbiamo molti uomini offensivi, ma dobbiamo anche essere pronti a sacrificarci."

Sulla partita nella sua Firenze: "Nella vita non si conosce il percorso, la bellezza sta nella capacità di perseverare. Per me, in questo momento, la Lazio è il massimo. Voglio essere all'altezza di questa opportunità."