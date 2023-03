BARELLA, Non preoccupano sue condizioni: domani...

FirenzeViola.it

La situazione di Nicolò Barella è decisamente rassicurante in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. Stando a quanto riporta Tuttosport il centrocampista sarà domani ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti e, nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale, le sue condizioni non preoccupano. Inzaghi sa di poter contare su di lui, non ci sono stati strascichi a livello di infortuni dall'esperienza in Nazionale e lo gestirà come meglio crede alla ripresa del campionato.