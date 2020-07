BARELLA, In dubbio la sua presenza contro i viola

"Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Questo il comunicato con cui il club nerazzurro annuncia l'infortunio dell'ex Cagliari. Secondo quanto riporta gazzetta.it, l'obiettivo dello staff di Conte è di rimetterlo in condizione per il 19 luglio, giorno in cui l'Inter affronterà la Roma, ma non è da escludere che possa rimanere in dubbio per la sfida ai giallorossi e per quella successiva contro la Fiorentina.