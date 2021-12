BARAK, Incita l'Hellas: "Vi supporterò da casa"

Antonin Barak non sarà protagonista del match tra Hellas Verona e Fiorentina ma, sul proprio profilo instagram, ha voluto incoraggiare compagni e tifosi con un post dedicato alla sfida di oggi: "Soffro molto quando non posso essere a disposizione della squadra. Ho un lieve problema muscolare , so che tornerò presto . Non è grave ma oggi fisicamente non posso essere in campo. La cosa più importante è recuperare e puntare al rientro in campo contro lo Spezia. Ringrazio tutti per il supporto e vi abbraccio. Oggi tutti allo stadio ! Forza Hellas" ha scritto il centrocampista ceco, out per un problema fisico accusato durante il pre-partita della sfida di domenica col Torino, ricevendo tra gli altri anche la vicinanza del centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara, suo compagno ai tempi del Lecce.