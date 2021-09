BALLARDINI, Viola rivelazione. Vlahovic...

Pochi minuti fa il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina (calcio d'inizio ore 15) nella conferenza della vigilia. Ecco un estratto dell'intervista:

Dopo solo tre giornate la Fiorentina sembra la vera rivelazione del campionato. La pensa così anche lei?

"Sì. Per me è così. Per l'atteggiamento, il gioco, le qualità che dimostrano come squadra e nelle individualità. Sono d'accordo. E' una gran bella squadra".

Cosa si deve fare al meglio per limitare la forza di un attaccante come Vlahovic?

"Agire da squadra dal primo all'ultimo istante. Altrimenti se tu non sei presente in ogni momento della partita loro ti possono davvero far male. Da squadra devi mettere in campo attenzione, chiarezza, quell'aggressività, quel furore e quella qualità, perchè il Genoa è una squadra che ha qualità".

Avete rivisto la partita di Cagliari: cosa ha sottolineato ai suoi giocatori?

"L'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo, che non è stato buono per nulla, e l'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo. A prescindere da come eravamo messi in campo, volevamo fare la partita e mettere in difficoltà gli avversari. La differenza fra il primo e il secondo tempo è stata primo nell'atteggiamento e nel furore, nella rabbia e nella voglia di ribaltare il risultato che ci abbiamo messo".