BALDANZI, Gol con l'U21 ma esce per infortunio. Lunedì...

Prima la gioia del gol, con la maglia dell'Under 21 che ha sbloccato la partita contro la Norvegia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, poi l'infortunio, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Tommaso Baldanzi, trequartista degli azzurrini e dell'Empoli, ha infatti lasciato il campo al cinquantasettesimo minuto della gara che si sta svolgendo allo stadio Marco Druso di Bolzano. Il calciatore ha rimediato una botta nel primo tempo ma non è stato sostituito immediatamente, e ha giocato fino a quando non è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Al momento della sostituzione ha lasciato il campo sulle sue gambe ma zoppicando vistosamente. Adesso sta seguendo la partita in panchina, con il ghiaccio. Non dovrebbe trattarsi di niente di grave ma le sue condizioni saranno comunque valutate in vista della gara di lunedì contro la Fiorentina al Franchi.