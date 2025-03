Atalanta, verso la Fiorentina. Retegui in bilico, Maldini può avere la prima maglia da titolare

Tuttomercatoweb.com proietta lo sguardo sul prossimo Fiorentina-Atalanta, match della ripresa di campionato in programma al Franchi la settimana prossima, guardando all'infermeria in casa orobica che potrebbe costringere Mateo Retegui a saltare la gara di Firenze. L'attaccante dell'Italia ha patito in nazionale un problema fisico che l'ha costretto a tornare a Bergamo, portando Gasperini a dover iniziare a pensare a come impostare il suo attacco al Franchi se non dovesse recuperare il suo bomber. E se l'assenza fosse confermata, ecco che per Daniel Maldini si aprirebbero le porte della prima maglia da titolare della stagione con la Dea.

Ieri l'attaccante nerazzurro è subentrato nel secondo tempo di Italia-Germania, sua la conclusione che ha spaventato Baumann. Non sono mancati i complimenti di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Daniel ha fisico strappo e tecnica, è un ragazzo che nonostante abbia giocato con continuità sono convinto che riuscirà a ritagliarsi un futuro importante". Terza presenza con la maglia dell'Italia, non è escluso che il ct possa sfruttarlo anche nella trasferta di Dortmund. Sprazzi d'azzurro, dunque, con la possibilità di essere protagonista anche in maglia Atalanta. Alcuni problemi muscolare ne hanno rallentato l'inserimento, ma nel giro di due domeniche Daniel può dare una svolta al presente bergamasco: falso nueve o seconda punta, sia Spalletti che Gasperini potranno sfruttare le qualità dell'ex Monza. Serve soltanto la continuità, ma i primi istanti fanno ben sperare. Prima Dortmund, poi Firenze: occasioni d'oro, da sfruttare al meglio.