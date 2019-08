ATALANTA, Stadio nuovo e prezzi alti. Ma con i viola...

L’Atalanta ieri ha presentato la campagna abbonamenti per lo stadio nuovo, dove non potrà però giocare la Fiorentina il 22 settembre, quando la Dea dovrà giocare ancora al Tardini, come il 1 settembre contro il Torino. Infatti la società ha fatto sapere: "Nessun anticipo sulla chiusura dei lavori: come previsto si torna a Bergamo il 6 ottobre, contro il Lecce". Con la demolizione e il rinnovo di alcuni settori dello stadio, (Distinti Nord, "vecchia" Pisani e Ubi laterale scoperta, lato Nord) aumentano anche i prezzi, facendo storcere il naso ai tifosi: dagli 8 euro a partita del 2018-19 si passa a 17 euro (290 il totale, 350 l’intero). Il rinnovo nella Morosini, invece, ne vale 180 (prezzo pieno: 215). Annullati "ridotto donne", "over 65" e "Family". Aumento che la società motiva così: «I servizi cresceranno: tra gli altri, avremo la copertura totale della Nord, la vicinanza al terreno di gioco e la costruzione di 3-4 chioschi nella parte intermedia. E un certo peso va ai risultati raggiunti e al confronto con altri club. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.