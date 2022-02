ATALANTA, Seduta pre E. League: gli indisponibili

Sarà l'Atalanta la prossima avversaria della Fiorentina: i nerazzurri, eliminati pochi giorni fa dai viola in Coppa Italia, domenica all'ora di pranzo si troveranno di fronte la squadra di Vicnenzo Italiano per la terza volta in stagione. Prima della trasferta al Franchi però l'Atalanta è chiamata alla sfida contro l'Olympiacos, match che si disputerà domani sera a Bergamo e che sarà valevole per gli ottavi di Europa League. In vista dei due impegni ravvicinati la squadra di Gian Piero Gasperini si è allenata questo pomeriggio a Zingonia, in una seduta a cui, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, non hanno partecipato i lungodegenti Duvan Zapata e Aleksey Miranchuk, indisponibili per le due gare di questa settimana insieme all'ex viola Josip Ilicic; problemi fisici anche per Jose Luis Palomino, che oggi ha lavorato a parte ed è in forse sia per l'Olympiacos che per la Fiorentina. Nessun problema serio per Marco Sportiello, portiere che si è allenato oggi in palestra a scopo precauzionale.