Atalanta, problema alla caviglia per Djimsiti con l'Albania: gli aggiornamenti

Possibili problemi anche in difesa per l'Atalanta. Arrivano dagli impegni delle nazionali e in particolare da Albania-Andorra, match di Nations League vinto dai padroni di casa per 3-0. Protagonista Berat Djimsiti, centrale che è uscito al 67' dal campo per un problema alla caviglia. Lo stesso Djimsiti ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni: "Sto bene e tutto passerà. Ho un problema alla caviglia da molto tempo. Spero di stare bene entro la fine della stagione. Oggi ho parlato con l'allenatore e lo staff medico e non volevo correre altri rischi", ha spiegato.

Venendo invece alle note liete legate al successo sul campo dopo la sconfitta rimediata a Wembley contro l'Inghilterra dalla squadra di Sylvinho nel percorso di Qualificazione al Mondiale 2026, il difensore ha detto: "Questa è stata la risposta della squadra. Era importante reagire dopo la sconfitta contro l'Inghilterra. Il gol di Manaj è stato la chiave per vincere questa sfida. Era molto difficile reagire. Questo perché il viaggio, la distanza e la fatica ci hanno condizionato, ma siamo stati bravi e siamo riusciti a ottenere questa vittoria. Siamo felici".

L'Albania ieri si è schierata con un 11 più offensivo del solito e Djimsiti spiega di apprezzare questa soluzione: "Meglio con questa formazione? Naturalmente vorremmo che giocassero in attacco. Ma è necessario avere la massima concentrazione. Ci piace, ma ci sono diversi oppositori che vorrebbero altre soluzioni. "La cosa più importante è vincere le partite ", ha concluso il capitano.