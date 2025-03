Atalanta, Posch a rischio per la sfida contro la Fiorentina: lesione al bicipite femorale

Non c’è pace in casa Atalanta, che perde un altro difensore per infortunio. Questa volta a fermarsi è Posch, che ha riportato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. I primi controlli hanno confermato la gravità dell'infortunio, e il difensore salterà sicuramente la 28ª giornata di Serie A. I tempi di recupero sono ancora da definire, e la sua presenza in campo potrebbe essere a rischio anche per le successive partite, inclusa la sfida contro la Fiorentina.