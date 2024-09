ATALANTA, Gli impegni dei 12 nazionali nerazzurri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al ritorno dalla sosta la Fiorentina affronterà a Bergamo l'Atalanta. Se i viola hanno 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, i calciatori che giocheranno per rappresnetare il proprio paese tra i nerazzurri, come riportato da Bergamo e Sport, sono addirittura 12. Un quarto di questi sono italiani e sono stati convocati, così come Kean, da Luciano Spalletti. Si tratta di Retegui, Bellanova e Brescianini, esordio per lui in maglia azzurra. Come il centravanti viola i loro impegni saranno venerdì a Parigi contro la Francia e lunedì sera a Budapest contro Israele.

Charles De Ketelaere e il suo belgio invece affronteranno, sempre nel Gruppo 2 della Lega A di Nations League, Israele venerdì a Debrecen e la Francia a Lione lunedì. Gli stessia vversari quindi che affronterà l'Italia. Ucraina, sabato 7 settembre a Praga, e Georgia, martedì 10 a Tirana, invece saranno le avversarie dell'Albania di Berat Djimsiti. Pasalic se la vedrà contro Portogallo (5 settembre) e Polonia (8 settembre) nei due match validi per il gruppo 1 della Lega A. Mentre Azerbiagian-Svezia e Svezia-Estonia saranno le due sfide che affronterà lo scandinavo Isak Hien. Tra gli Europei senior infine Lazar Samardzic. Il serbo giocherà contro la Spagna a Belgrado e la Danimarca a Copenhagen rispettivamente il 5 e l'8 settembre.

Tra gli U21 Ruggeri sarà impegnato con la nazionale di Nunziata contro San Marino e Norvegia, mentre Marco Palestra giocherà con la selezione U20 contro Repubblica Ceca e Germania. Qualificazioni alla Coppa D'Africa infine per Lookman e Kossounou. Il primo, con la sua Nigeria, affronterà il Benin sabato 7 e il Ruanda giovedì 11, mentre il secondo prenderà parte ai due inciontri della Costa D'Avorio contro Zambia e Chad.