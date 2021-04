ATALANTA, Cluster Italia, Pessina-Toloi seduta isolata

Nonostante siano scesi in campo entrambi da titolari nell'ultima uscita contro l'Udinese, in casa Atalanta c'è preoccupazione per i nazionali azzurri Matteo Pessina e Rafael Toloi: come riporta TuttoAtalanta.com, da oggi i due si alleneranno isolati dal resto del gruppo in seguito ai tanti casi relativi a nazionali azzurri risultati positivi nelle ultime ore. Oggi è stata la volta di Bernardeschi, ma nel weekend avevano già pagato altri 6 giocatori che avevano partecipato al raduno dell'Italia di Mancini.

