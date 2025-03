Atalanta a Firenze senza Retegui? Gasperini studia le alternative

L'infortunio di Retegui mette a rischio l'argentino per la partita di Firenze il 30 marzo, una partita che se è importante per la Fiorentina che vuole scalare la classifica trovando la giusta continuità, lo è anche per l'Atalanta a caccia di riscatto dopo il cocente ko con l'Inter. Le soluzioni sono diverse, come ricostruisce TuttoAtalanta.

Mario Pasalic Mario Pasalic viene definita la soluzione più affidabile visto che Gasperini ha spesso utilizzato il croato come attaccante atipico, che disorienta le difese avversarie. Pasalic si inserisce infatti da dietro sfruttando gli spazi creati da Lookman e De Ketelaere, e dunque facendo di fatto la punta centrale. Tra l'altro Pasalic, che andò all'Atalanta proprio nell'estate in cui fu ad un passo con la Fiorneitna, sembra avere sempre un conto aperto con i viola.

Charles De Ketelaere C'è poi la soluzione di De Ketelaere. Non segna in Serie A dal dicembre scorso e Gasperini sta facendo di tutto per avvicinarlo alla porta e Firenze potrebbe essere il luogo perfetto per rilanciarsi nel ruolo di prima punta.

Daniel Maldini centravanti Pur preferendo agire fronte alla porta - spiega il sito bergamasco - Maldini può essere utile come centravanti di movimento, capace di attirare fuori posizione il centrale difensivo avversario e liberare spazi per gli inserimenti dei compagni. Magari in corso di partita più che dall'inizio.