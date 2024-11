APOEL, L'avversaria viola fa 0-0 con l'Apollon

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Apoel, prossima avversaria della Fiorentina per la terza giornata della fase campionato di Conference, è scesa in campo in serata in casa dell'Apollon, per il nono turno del campionato cipriota. Per le due squadre si trattava di uno scontro diretto essendo appaiate in terza posizione che mantengono con un punto per uno frutto dello 0-0, a quota 17. L'Apollon nel lungo recupero è rimasto in dieci ma il risultato non si è sbloccato Il pareggio permette alle due di lasciare dietro l'Omonia che a sua volta ha pareggiato ma sono staccate dalla vetta di 5 punti. Primo è il Paphos altra squadra che la Fiorentina dovrà affrontare in Conference, ma al Franchi. Come è noto la Uefa, per la gara di Nicosia, ha impedito la vendita dei biglietti ai tifosi viola che dunque non potranno andare a Cipro a sostenere la squadra.

Il tecnico spagnolo Jimenez ha schierato questo undici, con i seguenti cambi: Belec, Abagna, Donis (Ndongala), El Arabi, Laifis, Marquinhos (Kattirtzis) , Petrovic, Pizzi (Drazic), Quintilla, Susic e Tejera (Kostadinov).