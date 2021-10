AMPADU, Viola non hanno avuto occasioni. Zanetti...

Ethan Ampadu, centrocampista del Venezia, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto dopo queste prime gare di Serie A. Di seguito alcune sue dichiarazioni:

Zanetti l'ha descritta come giocatore molto duttile e contro la Fiorentina si è visto, cosa ne pensa?

"A parte fare l'attaccante posso giocare ovunque, sono molto giovane ma ho già giocato in diverse posizioni, questo può solo che aiutarmi nella mia carriera. Chiaramente voglio giocare, ma ovunque mi verrà chiesto di farlo sarò felice di mettermi a disposizione".

Impressioni sul Venezia dopo la gara contro la Fiorentina?

"E' stata la mia prima vittoria in campo con il Venezia, contro la Fiorentina abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, un bel mix di esperti e giovani talenti. Quando ho giocato ho visto sempre un'ottima alchimia e d'ora in poi possiamo solo crescere, possiamo stare in Serie A".

Cos'è cambiato nell'atteggiamento del Venezia nelle ultime gare? Sembra una squadra molto più compatta, dove avete lavorato maggiormente?

"I ragazzi stanno migliorando di giorno in giorno, a secondo della partita cambieremo le nostre tattiche, ci dobbiamo adattare alle caratteristiche dell'avversario. La Fiorentina attacca e ha un ottimo possesso palla, è un po' come noi, ecco perché per lunedì Zanetti aveva chiesto una certa attenzione difensiva. Inoltre siamo diventati più cinici per portare a casa il risultato".

Contro la Fiorentina oltre al gol la porta è rimasta inviolata.

"Abbiamo cercato di crescere in fase difensiva, l'atteggiamento di partita in partita cambierà, la gara era stata preparata in un certo modo. La Fiorentina non ha avuto grandi occasioni da gol, piano piano durante la stagione puntiamo a migliorare questa cosa, evitando di prendere gol o cercando comunque di farne uno più degli altri".