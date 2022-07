AMICHEVOLI, Ecco cosa hanno fatto le altre

Non solo Fiorentina. In queste ore anche altre italiane di serie A hanno disputato delle amichevoli internazionali. A ridere è solo il Milan che ha battuto il Marsiglia in Francia grazie ai gol di Giroud e Messias. Al Napoli non basta invece il gol di Osimhen per chiudere la gara con il Maiorca che così pareggia a Castel di Sandro, dove il club di Spalletti sta facendo la seconda parte della preparazione. Pareggio per 2-2 in rimonta per il Sassuolo in casa del Reims mentre il Monza contro il San Giuliano City rischia la figuraccia ma poi rimedia e in rimonta chiude 3-2.