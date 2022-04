ALLEGRI, Viola sono i primi avversari per il 4° posto

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha analizzato la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il centrocampo oggi ha dimostrato grande qualità.

"Rabiot, Zakaria e Danilo oggi hanno fatto una partita tecnica e fisica. Tra l'altro Rabiot sta crescendo nella lettura di determinate situazioni, come nel gol annullato, dove Bernardeschi aveva dato una bella palla. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché arrivare in finale contro l'Inter non era semplice, ma era un obiettivo. In più venivamo da 3-4 giorni pesanti dopo le critiche per il pari contro il Bologna, partita nella quale ci sono state tante occasioni non sfruttate. La Fiorentina palleggia e, se la scateni in velocità, crea grossi pericoli, ma oggi abbiamo fatto una buona fase difensiva. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, ma abbiamo sbagliato scelta, dovevamo fare il 2-0".

Oggi ha funzionato tutto.

"Il calcio è questo, abbiamo sofferto, ma vinto da squadra. Chi è entrato ha fatto veramente bene, c'era lo spirito e l'obiettivo di arrivare in finale. Ora c'è da mettere da parte la Coppa Italia, continuare a lavorare e recuperare energie per il campionato. I ragazzi stanno mettendo il cuore, non va detto loro niente perché da 4-5 mesi giocano gli stessi. Mi sono girato verso la tribuna per chiamare qualcuno, ma poi ho visto gente in borghese, avevo un altra squadra lì e mi sono sbagliato (ride, ndr)".

La Fiorentina è l'avversaria per il 4° posto?

"Credo che, per il calendario, sia la prima avversaria".

Ci sono state tante critiche per l'annata della Juventus.

"Qui devi lottare sempre per vincere. Quello che mi è dispiaciuto molto è stato perdere lo scontro diretto con l'Inter, quella partita ha deciso il campionato".

Come ha vissuto questi giorni con i tanti avvenimenti e anche un po' di giudizi non positivi nei suoi confronti?

"Anche in modo divertente. Tra l'altro Lapo (Elkann, ndr) è uno dei primi tifosi della Juventus, l'ho sentito anche oggi... Poi è normale che quando non vinci ci rimaniamo male, io per primo. Alla Juventus devi avere l'ambizione di lottare per vincere e quest'anno, a 5 giornate dalla fine, non siamo a lottare per il titolo, quindi mi girano abbastanza. Il prossimo anno nella griglia di partenza dobbiamo essere lì, lottare e non mollare. Fa parte della vita, non si può sempre vincere o perdere, ma abbiamo fatto 18 risultati utili nelle ultime 20, non siamo riusciti a vincere con il Bologna e oggi abbiamo proposto una bella fase difensiva, ci mancava e l'avevamo tralasciata".

Che ne pensa della prestazione di Vlahovic?

"Si è dato da fare, ma è arrivato da 3 ed è normale ora sia in calo fisico, ha sprecato tanto, c'è un bel dispendio energie a giocare ogni 3 giorni. All'inizio andava sempre forte, ma deve stare sereno, a 22 anni è forte, ma gli manca esperienza ed è normale che sia così. Deve trovare equilibrio mentale, rimanere tranquillo, farà questo passaggio negli anni per arrivare alla completa maturazione. Mi fate ridere perché vorrei prendere tutte le robe che scrivete e che dite per riproporle... Le cambiate dopo 2 ore o 3 giorni".