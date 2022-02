ALLEGRI, Viola? Sarà una doppia sfida bellissima

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di JTV, ha commentato il successo di ieri sera per 2-1 contro il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia: "Abbiamo trovato il gol nella non occasione, Vlahovic è stato molto bravo. Siamo stati fortunati in quella situazione, però abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo. Già alla fine del primo tempo la squadra si era un pochino risvegliata. Dopo il gol fatto siamo usciti dalla partita, siamo stati 25 minuti in balia del Sassuolo. In quel momento può capitare, però non devi prendere tutti quei tiri in porta che hai preso, ne abbiamo presi 3-4. Perché comunque lasciavamo troppo spazio al Sassuolo che è una squadra tecnica, ben organizzata, e soprattutto se li lasci liberi e giochi una partita pulita loro possono battere tutti", le parole riportate da TuttoJuve.

L'approccio di Vlahovic è stato straordinario. Ha stupito anche lei? "No, ha avuto un approccio importante. Oggi Dusan ha fatto meno bene della partita col Verona, parecchie volte è stato anticipato, ha fatto meglio nel secondo tempo. Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, quindi su questo bisogna lavorare, anche lui nella pulizia di gioco, ma piano piano ci arriveremo".

Si aspettava la Fiorentina in semifinale? "Sarà una doppia sfida bellissima, perché comunque giocare a Firenze non è mai semplice, la Fiorentina è una buona squadra, con buoni giocatori, quindi bisogna prepararsi al meglio. Però adesso abbiamo una partita molto importante come quella di domenica per cercare di rimanere davanti all'Atalanta".