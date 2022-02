ALLEGRI, Dybala potrebbe tornare con la Fiorentina

La Juventus di Massimiliano Allegri ritrova l’Empoli, capace di battere i bianconeri all’andata. Il tecnico livornese fa il punto sugli infortunati: “Oggi valuterò un po’ la situazione, devo vedere in difesa chi sta bene anche perché Bonucci ha giocato un tempo e non era in condizione. Dispiace per McKennie, era in un buon momento e poi è un centrocampista unico rispetto agli altri. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge che ha subito un bruttissimo infortunio, lo aspettiamo come aspettiamo Chiesa. Poi ci saranno i rientri: Bernardeschi forse la prossima settimana, Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina. Chielllini no, Rugani vediamo. Domani Alex Sandro non sarà a disposizione, ha preso un colpo”.