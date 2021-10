ALLEGRI, Coi viola vogliamo ritrovare vittoria in casa

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juventus contro l'Hellas Verona. Queste le sue parole: "In questo momento le parole non servono a niente, c'è solo da lavorare e da fare. SIamo in una brutta situazione di classifica, bisogna prendersi responsabilità e accettare la realtà. In questo momento siamo una squadra da metà classifica, solo con uno spirito diverso e voglia di vincere qualche contrasto in più ne usciremo fuori. Le qualità della squadra ci sono. Ci tireremo fuori in qualche modo. Martedì abbiamo una partita importante, è inutile piangersi addosso. Non serve a niente, serve solo pensare a quello che dobbiamo fare. Le cose si sistemeranno".

Quanto tempo ha alla Juve? "Oggi step quasi finale per il campionato. Pensiamo alla Champions, poi sabato avremo la Fiorentina per ritrovare la vittoria in casa. Si vede tutto negativo, ma serve lucidità. Vedremo chi andrà in campo per dare del suo meglio. In questo momento la prima palla mezza e mezza ci va dentro, ma non è un caso".