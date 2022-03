ALLEGRI/2, Conta gol in trasferta, importante segnare

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha ricordato che in Coppa Italia i gol in trasferta valgono ancora doppio e dunque per la Juve è importante segnare: "Si gioca su due partite, conta il gol in trasferta quindi è importante segnare". Il ritorno, ricordiamo, si giocherà ad aprile.

Sarà un buon test, dovremo farci trovare pronti - aggiunge l'allenatore - anche perché i viola sono guidati da un tecnico giovane, intraprendente e che fa un gioco divertente: noi vogliamo andare in finale"