ALL. SIVASSPOR, Non avremmo dovuto subire certi gol

Dopo la partita persa contro il Karagumruk, l'allenatore del Sivasspor, Riza Calimbay ha parlato dalla sala stampa: “Non mi aspettavo di subire un gol come questo. Sapevamo che avremmo segnato e lo abbiamo fatto, abbiamo iniziato bene la partita. Abbiamo concluso bene il primo tempo, ma nel secondo tempo non siamo riusciti a contrastare le palle inattive come avremmo voluto. Il riassunto della partita di oggi sono i gol che abbiamo subito. La mia squadra non avrebbe dovuto subire gol così. Tutti hanno fatto del loro meglio, ma i gol che abbiamo concesso e quelli sbagliati ci hanno fatto perdere".

Calımbay, che ha anche menzionato le prestazioni del loro nuovo trasferimento, Saiz, che ha contribuito alla squadra con 1 assist, ha dichiarato: “È appena arrivato. E' il tipo di giocatore che vogliamo, normalmente il terzino di oggi gioca a tutta fascia e così ha giocato anche nel Besiktas. È un giocatore utile, ma non è tutto. Dato che a Sivas nevicava, non abbiamo avuto la possibilità di giocare un'amichevole. Abbiamo dovuto giocare almeno 2-3 partite in uno spazio enorme. Spero che Saiz sia migliore di così".