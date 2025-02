Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "Noi venerdì dobbiamo giocare come l'Hellas"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al portale locale PianetaLecce.it. Il numero uno del club pugliese ha parlato della gara di venerdì contro la Fiorentina: "Il Verona contro di loro ha fatto una buonissima gara, sul piano della voglia di fare risultato. Hanno letto il momento di difficoltà grave della Fiorentina e sono stati cattivi nel portare a casa il risultato. Anche noi in passato lo abbiamo fatto. Con la rosa attuale abbiamo tante opportunità: oggi per ogni ruolo abbiamo tante scelte, e questo deve essere la nostra forza nel finale di campionato. Noi abbiamo una delle rose in questo momento più complete e lunghe. Ed è uno strumento".

Il presidente del Lecce si avventura in una panoramica sulla lotta salvezza: "A inizio campionato si diceva che il Parma potesse puntare all'Europa, ora è sotto di noi, ma ci sono realtà come il Monza, che tutti sappiamo quali giocatori avesse fino a gennaio. Tutto questo per dire che retrocederanno tre squadre forti e attrezzate".